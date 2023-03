Die Post-Corona-Freiheit in China sorgt beim chinesischen Reiseanbieter für eine robuste Nachfrage. TRIP.COM überraschte im vierten Quartal mit einem Gewinnzuwachs um 38 % auf 0,11 $ je Aktie. Analystenseitig wurde mit einem Verlust gerechnet. Im laufenden Jahr dürfte sich die Erholung fortsetzen, gerade bei Auslandsreisen hat China noch nicht das Vor-Pandemieniveau erreicht. KGV 36 per 2023 erscheint zwar hoch, es wird allerdings auch ein fast 60-prozentiges Wachstum in 2023 erwartet. Technisch gesehen steht das Hoch bei 40 $ zur Disposition. Bei Ausbruch sollte die Aktie noch einmal neue Dynamik entfalten mit Ziel 45/50 $. Unter 35 $ wird allerdings ein Verkaufssignal generiert. Stops sind entsprechend zu setzen.







Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.







Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





