Die Heizölpreise in Österreich und Deutschland sind im Vortagesvergleich gefallen und in der Schweiz leicht gestiegen. Die seit Tagen andauernden Streiks in Frankreich wirken sich auch auf die dortige Raffinerieaktivität aus. Die Inflationsdaten aus den USA stärken den Dollar und bringen die Angst vor einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt zurück. Sowohl die Rohölsorten WTI und Brent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...