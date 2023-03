Pressemitteilung der ESPG AG:

In Forschung investieren: Der Life Sciences & Tech-Immobilienmarkt in Deutschland

- Mietflächenumsatz wuchs durchschnittlich um 16 % pro Jahr seit 2018- Transaktionsvolumen seit 2018 bei rund 1,8 Mrd. Euro- Nachfrage nimmt Innenstädte in den Fokus

Das gemeinsam von Colliers und der European Science Park Group AG (ESPG) veröffentlichte White Paper "In Forschung investieren. Life Sciences & Technologie-Immobilien in Deutschland." stellt die Entwicklung des Life Sciences & Tech-Sektors seit 2018 in Deutschland dar. Im vorliegenden Bericht werden Auswertungen der Colliers Researchdatenbank mit dem spezifischen Sektor-Knowhow von ESPG und eingehender Recherche der wissenschaftlichen Grundlagen kombiniert und durch die qualitative Befragung von 14 Experten angereichert. Neben einem Statusbericht der Marktlage bietet der Report einen Ausblick auf die Entwicklung von Life Sciences & Tech-Immobilien in Deutschland.Vermietungsmarkt mit rasantem AnstiegDurchschnittlich wurden in den vergangenen fünf Jahren jeweils rund 209.000 Quadratmeter ...

