Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch wenn sich das insgesamt ausstehende Volumen von Pfandbriefen in Deutschland im Vergleich zu 2012 deutlich verringert hat, präsentieren sich die gedeckten Anleihen im EUR-Benchmarksegment hinter Frankreich auf Platz zwei, so Stefan Rahaus von der NORD/LB.Den gleichen Rang würden Pfandbriefe aktuell in der diesjährigen Neuemissionsstatistik nach Volumen belegen. Gemessen an der Anzahl der insgesamt ausstehenden Emissionen, seien sie im Moment führend. Spitzenplätze nach Volumen würden Pfandbriefe im EUR-Subbenchmarksegment sowie bei EUR-Benchmarkanleihen im ESG-Format belegen. Die ASW-Spreads von Pfandbriefen haben sich im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen nur unterproportional ausgeweitet und im Vergleich zum gewichteten gleitenden 36 Monatsdurchschnitt erscheinen Pfandbriefe gegenüber Covered Bonds aus einigen anderen Ländern am aktuellen Rand relativ teuer, so die Analysten der NORD/LB. Der Abstand des ASW-Spreads von Pfandbriefen zu Senior Unsecured Bonds habe sich hingegen gegenüber Oktober 2022 deutlich eingeengt, sodass ein Tausch von unbesicherten in besicherte Anleihen zu deutlich besseren Konditionen als noch im vergangenen Herbst vorgenommen werden könne. ...

