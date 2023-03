Ganz hat er es noch nicht geschafft: Zwar liegt dieser Index lt. Bundesstatistikern im Februar 2,4 % höher als im Vormonat, aber auch 2,7 % niedriger als im Vorjahresmonat. Die Fahrleistung mautpflichtiger Lkw mit mindestens 4 Achsen auf hiesigen Autobahnen gibt bekanntlich frühe Hinweise zur Konjunkturentwicklung in der Industrie, denn deren Aktivität erzeugt und braucht Verkehrsleistungen. Nach einem Minus im Dezember von fast 5 % gegenüber dem Vormonat konnte nun aber der 2. Monat in Folge mit einem klaren Plus registriert werden.



