Der vergangene Februar war ein weiterer Ausreißer-Monat: im langjährigen Vergleich viel zu warm, viel zu trocken und viel zu sonnig. Was für Einbußen in vielen Wintersportregionen sorgte, ließ die Erträge der Solarenergie glänzen. "Die Häufung ungewöhnlicher Wetterphasen macht einerseits das Problem des Klimawandels immer bewusster", so Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Gleichzeitig wird deutlich: Wenn wir uns beim Umstieg auf klimafreundliche Energien nicht auf das Wetter verlassen wollen, muss der Ausbau zügig vorangetrieben werden." Auch der letzte meteorologische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...