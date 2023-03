Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die von dem neuseeländischen Ökonomen William Phillips 1958 entwickelte Philipps-Kurve zeigt einen negativen empirischen Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote und der Inflation, so Audrey Bismuth, Global Macro Researcher von La Française AM.Diese negative Korrelation werde über die Löhne weitergegeben, deren Schwankungen in der Regel analog zu den Verbraucherpreisen verlaufen würden. Die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer nehme zu, wenn das Arbeitskräfteangebot begrenzt sei, die Arbeitslosigkeit also niedrig und die Produktionskapazität angespannt sei. Dieser Zusammenhang sei jedoch in vielen Ländern seit den 1990er Jahren verschwommener geworden. Dafür gebe es zahlreiche Gründe. ...

