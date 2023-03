Es ist schon eine ganze Weile her, dass die BioNTech-Aktie für Furore sorgen konnte. Für den Moment hat das Papier seine besten Tage wohl hinter sich, denn mit Corona-Impfstoffen werden wohl keine neuen Umsatzrekorde mehr aufgestellt werden können. Im Hintergrund bleibt das Thema aber sehr aktuell, was auch für die Anleger von Belang ist.Es mehren sich derzeit Klagen rund um angebliche Impfschäden, welche das Corona-Vakzin von BioNTech (US09075V1026) hervorgerufen haben soll. In Frankfurt liegt derzeit eine Klage vor, bei der ein Herzschaden eines Patienten ...

