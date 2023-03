Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE



Unternehmen: GESCO SE

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.03.2023

Kursziel: 48,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Alle Jahre wieder: Guidance auch 2022 (über-)erfüllt



Gemäß den jüngst publizierten vorläufigen Zahlen konnte die GESCO SE auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ihre zuvor bereits angehobene Ergebnisprognose abermals noch um ein Stück übertreffen. Die trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen erneut höchst erfreuliche Entwicklung untermauert unseres Erachtens deutlich die in den letzten Jahren erreichte starke und krisenresiliente Positionierung der Industriegruppe.



Maßgeblich zurückzuführen ist dies auf den erfolgten Portfolioumbau sowie die bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25. Wenngleich sich die Aussichten in den letzten Wochen wieder etwas aufgehellt haben, dürfte sich das makroökonomische Umfeld auch im aktuellen Geschäftsjahr weiterhin schwierig darstellen. Wir sind jedoch unverändert zuversichtlich, dass die unter dem GESCO-Dach vereinten Unternehmen diese Herausforderungen auch zukünftig erfolgreich managen werden.



Trotz aller positiven Meldungen kommt der Aktienkurs der Gesellschaft jedoch seit geraumer Zeit per Saldo kaum vom Fleck. Eine mögliche Ursache hierfür könnte darin liegen, dass GESCO immer noch von vielen Investoren als die ehemalige Maschinenbau-Gruppe mit hohem Automotive-Anteil wahrgenommen wird. Bei einer zunehmenden Wahrnehmung der bereits vollzogenen und weiter voranschreitenden Transformation zu einer diversifizierten, auch Zukunftsbranchen adressierenden Unternehmensgruppe sollte die Notierung jedoch endlich in Gang kommen und dann auch in deutlich höhere Regionen vorstoßen können.



Bei Ansatz unseres leicht auf 48,00 Euro erhöhten Kursziels weist die GESCO-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von gut 83 Prozent auf. Zudem bietet das Papier dem Anleger auf Basis des Dividendenvorschlags derzeit eine Ausschüttungsrendite von ansehnlichen 3,8 Prozent. Daher erachten wir das momentane Kursniveau unverändert als eine sehr günstige Gelegenheit, sich mit einem "Kauf" des Anteilsscheins an einem attraktiven und potenzialstarken Portfolio mit Hidden Champions des deutschen industriellen Mittelstands zu beteiligen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26527.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



