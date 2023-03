Die Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende von 0,95 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Donnerstag in Garching bei München mitteilte. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 1,18 Euro. Damit wird die Dividende um 19,5 Prozent gesenkt. Die Hauptversammlung der im SDAX notierten Gesellschaft findet am 25. Mai 2023 statt. Die Deutsche ...

