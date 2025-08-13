Die Deutsche Pfandbriefbank zieht sich unter hohen Verlusten aus dem US-Geschäft zurück. Das offenbaren die heute veröffentlichten Zahlen zum zweiten Quartal. Im Rahmen der neuen Strategie wird zudem ein Zukauf bekannt. Anlegern schmeckt das in Summe gar nicht.Der geplante Rückzug aus dem US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 266 Millionen Euro nach einem Gewinn von elf Millionen ein Jahr zuvor, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
