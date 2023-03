Breslau, Polen, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die in Breslau ansässige Digitalagentur erreichte in der jüngsten Ausgabe des jährlich erscheinenden, renommierten Rankings der Financial Times Platz 13 der polnischen Unternehmen. Dies ist die siebte Ausgabe der FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies - eine Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. In der IT-Kategorie rangierte Applover auf Platz 47. und in der Gesamtwertung auf Platz 260.- Von der Financial Times gelistet zu werden, ist eine der wichtigsten Ehrungen. Für mich ist es eine Ehre, mit mehr als 140 Experten zusammenzuarbeiten, die Applover gemeinsam gestalten und umsetzen. Ich möchte dem Team für die großartigen Ergebnisse und die Atmosphäre danken, in der wir dafür kämpfen. Die letzten 6 Jahre waren voll von schwierigen und interessanten Momenten, aber dieser Tag gibt das beste Zeichen für die Qualität - sagt Piotr Sedzik, CEO und Mitbegründer von Applover. (https://applover.com/)Im Jahr 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 25 Millionen PLN und eine EBITDA von 4,5 Millionen EBITDA.- Die Zahlen lügen nicht. In 6 Jahren haben wir uns von einem der vielen Softwarehäuser zu einem wichtigen Technologiepartner für die Wirtschaft entwickelt. Und jetzt haben wir eine objektive Bestätigung dafür, dass diese Kombination aus IT-Kompetenz und Unternehmensanalysen funktioniert! Für mich persönlich ist diese Liste umso wichtiger, als sie Unternehmen umfasst, die in einer für ganz Europa und die Welt sehr schwierigen Zeit einen großen Zuwachs verzeichnen konnten - Jan Kami\u0144ski, CSO und Mitbegründer des Unternehmens, macht aus seiner Begeisterung keinen Hehl.Interessanterweise ist der Spitzenreiter der FT1000-Liste - das britische Unternehmen Tripledot Studio, ähnlich wie Applover, im Bereich mobiler Anwendungen tätig. Das in Breslau ansässige Unternehmen hat sich jedoch höhere Ziele gesteckt und bietet weit mehr als nur Softwareentwicklung - digitale Beratungsdienste für Unternehmen. Es ist spezialisiert auf weithin bekannte IT-Lösungen für das Gesundheitswesen.- Wir haben eine weitere Bestätigung, dass es sich von Anfang an lohnt, hohe Ziele anzustreben. Wir arbeiten mit Unternehmen von globaler Reichweite und Ambitionen zusammen und generieren Mehrwert für sie. Software kann fast jeder schreiben, und wir sind weit genug, digitale Beratungslösungen anzubieten. Unser Ziel ist es, Berater und "Führer im digitalen Dschungel" für die meisten anerkannten Unternehmen zu sein - fasst Piotr Sobusiak, CTO und Mitbegründer von Applover zusammen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2018573/FT_1000_Europes_Fastest_Growing_Companies.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2018571/Logo_Applover_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/applover-auf-liste-der-ft-1000-europes-fastest-growing-companies-unternehmen-301767767.htmlPressekontakt:Artur Ragan,PR-Spezialist,artur.ragan@applover.pl,+48451578187Original-Content von: Applover, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168953/5459314