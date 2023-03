American Express: eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm halten die Aktionäre bei Laune!

120 Millionen Aktien sollen zurückgeauft werden! Quartalsdividende bei American Express (AXP): 15 Prozent!Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: AXP ISIN: US0258161092

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Kreditkartenunternehmens aus New York stieg im vergangenen Halbjahr um rund 10 Prozent. Mit einer Folge höherer Hochs und Tiefs konnte sie sich in einem Aufwärtstrend festsetzen. Der Rücksetzer zum 20er-EMA lässt uns auf einen Bounce in Richtung Norden warten. Gleichzeitig finden wir auf der Unterseite eine brauchbare Unterstützung, so dass wir die Risikospanne klein halten können.

Chart vom 08.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 174.83 USD





Meine Expertenmeinung zu AXP

Meinung: American Express wurde 1850 als Express-Spedition gegründet. Neben den Warentransporten wurden bald auch Wertpapiere befördert sowie Postanweisungen und Reiseschecks angeboten. Das Unternehmen liegt mit dem Gesamtjahresgewinn für 2022 knapp unter dem Vorjahr. Angesichts des angekündigten neuen Aktienrückkaufprogramms für 120 Millionen Anteilsscheine und der Erhöhung der Quartalsdividende von 52 auf 60 Cent dürften die Aktionäre dennoch bei bester Stimmung sein.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter der Unterstützungslinie. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 14. Februar. Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst am 28. April, so dass hier genug Luft für einen schönen Swingtrade ist. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in AXP.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.