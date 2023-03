Die MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, Vermögensmanager von Munich Re Group, stellt ihre Geschäftsführung neu auf. In einer Mitteilung wurden gleich mehrere Veränderungen bekannt gegeben.Dr. Alexander Röhrs wird als Head of Public Markets zum 01.07.2023 neu in die Geschäftsführung berufen. Der 47-Jährige ist seit 2006 für die MEAG tätig, aktuell als President MEAG New York. Für die neue Aufgabe kehrt er nach München zurück.Ebenfalls zum 01.07.2023 übernimmt Katja Lammert, seit Oktober 2021 Chief ...

