Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Man sagt, dass Not erfinderisch macht, und Europa hat seine Abhängigkeit von russischem Gas rasch reduziert, so Paul Doyle, Head of Large Cap European Equities bei Columbia Threadneedle Investments.Angesichts der explodierenden Preise hätten die privaten Haushalte weniger geheizt, um Energie zu sparen, während die Unternehmen weniger Gas verbrannt, die Produktion aber dennoch aufrechterhalten hätten. Europa habe außerdem Glück gehabt, dass der Winter mild gewesen sei. Um die Lieferprobleme zu bewältigen, habe Deutschland die ersten fünf schwimmenden Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) gebaut (1) und erstmals überhaupt ströme Gas aus Norwegen nach Polen (2). ...

