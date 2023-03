Berlin (ots) -Es gibt immer noch Unternehmen im Wettbusiness, die ihren Erfolg auf Kosten ihrer Kunden erzielen. Eines dieser Unternehmen ist bet365, das nicht nur gegen gesetzliche Regelungen verstößt, sondern auch große Sponsoring-Deals mit Fußballvereinen wie West Bromwich Albion, Newcastle United und Swansea eingegangen ist und als offizieller Wettpartner fungiert. Der englische Buchmacher ist auch ein Hauptsponsor und Trikotsponsor des bulgarischen Meisterteams Ludogorez Rasgrad sowie dessen Liga-Konkurrenten Slavia Sofia. Trotz all dem vergaß bet365 die Pflichten, die es gegenüber seinen Kunden hat. Es ist jedoch möglich, durch den Einsatz eines spezialisierten Rechtsanwalts Wettverluste, die zwischen 2013 und 2020 gemacht wurden, zurückzufordern.Bet365:Bis 2020 keine Lizenz in DeutschlandBis 2020 hatte Bet365 keine offizielle Genehmigung, um Sportwetten in Deutschland anzubieten. Die Tochtergesellschaft Hillside (New Media) Ltd hatte jedoch bereits im September 2012 einen Antrag auf eine Konzession für die Veranstaltung und den Vertrieb von Sportwetten nach dem Glücksspielstaatsvertrag gestellt. Es war unklar, ob dieser Antrag genehmigt werden würde, bis die deutsche Sportwettenkonzession im Jahr 2020 erteilt wurde. Trotzdem blieb Bet365 aktiv auf dem deutschen Markt und bot seine Dienstleistungen an, obwohl das Unternehmen nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügte. Dies stellte einen Verstoß gegen geltendes Recht dar und machte das Unternehmen anfällig für rechtliche Konsequenzen.Internetangebot von Bet365 wäre nie genehmigt wordenBet365 hat gegen geltendes Recht verstoßen, indem sie Live- und Ereigniswetten sowie ein Casino- und Poker-Angebot bereitstellten, das nicht genehmigt wurde. Die Verletzungen durch Bet365 waren nicht gelegentlich, sondern dauerten über mehrere Jahre hinweg an und wurden in offensichtlicher Missachtung der gesetzlichen Genehmigungsanforderungen begangen. Der Gedanke an den Schutz der Spieler wurde komplett vernachlässigt.Bet365: Spielerschutz wurde nicht beachtetVerluste bei Online-Sportwetten können ein großes Problem sein, insbesondere wenn der Anbieter gegen den Spielerschutz verstößt. Unsere Kanzlei vertritt Mandanten, die bei Bet365 hohe Verluste erlitten haben, die zwischen 10.000 und 1.500.000 Euro liegen können. Bet365 Group Ltd ist ein britisches Online-Glücksspielunternehmen, das von Denise Coates gegründet wurde, die jetzt eine der reichsten Frauen Großbritanniens ist. Seit Ende 2020 besitzt das Unternehmen eine deutsche Sportwettenkonzession, aber in der Vergangenheit hatte es keine gültige Lizenz.Spieler gegen Bet365 vor Gericht erfolgreichEin Spieler hat durch ein Gerichtsurteil (Az.: 12 O 244/21) seine Verluste aus Online-Sportwetten bei bet365 zurückerhalten. Das Gericht stellte fest, dass bet365 gegen das Verbot von Online-Glücksspielen verstoßen hatte und somit keinen Anspruch auf das Geld des Spielers hatte. Ein anderer Spieler hat ebenfalls durch ein Gerichtsurteil eine Rückerstattung seiner Verluste erhalten, da ein Online-Sportwettenanbieter ohne gültige Konzession in Deutschland keine Wetten anbieten darf.Rechtliche Chancen für weitere SpielerVor dem Hintergrund der bereits erstrittenen, verbraucherfreundlichen Urteile besteht auch für weitere Spieler die Chance, erlittene Verluste mittels Klage zurückzufordern. Die hierauf spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN unterstützt geschädigte Spieler hierbei bundesweit.Weitere Informationen unter: https://www.rueden.de/bet365-verluste-zurueckfordern/Kostenlose Erstberatung:https://www.rueden.de/lp/online-casino/Youtube-Video:https://youtu.be/3cw6lA2q_2gPressekontakt:VON RUEDENPartnerschaft von RechtsanwältenLeipziger Platz 910117 BerlinTelefon: 030 / 200 590 770Telefax: +49 (0)30 / 200 590 77 11E-Mail: info@rueden.deInternet: www.rueden.deOriginal-Content von: VON RUEDEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140928/5459403