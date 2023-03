Auf einer Investorenkonferenz von AT&T (WKN: A0HL9Z) hat das Management spannende Einblicke in die Strategie des Telekommunikationskonzerns und den Umgang mit einer aufkommenden Rezession gegeben. Sind dies entscheidende Signale, dass der Turnaround bei AT&T gelingt? AT&T Inc. ist ein in Texas ansässiger Telekommunikationskonzern, der lange Zeit eine Monopolstellung in den USA und Kanada hatte und zeitweise über eine Million Mitarbeiter beschäftigte. ...

