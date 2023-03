AXA Deutschland hat seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht und erfreut sich an einem "sehr guten Ergebnis". Der Fokus auf strategisch wichtige Geschäftsfelder, diszipliniertes Underwriting und eine langfristig ausgerichtete Strategieumsetzung seien dabei wichtige Komponenten für den Erfolg gewesen.Insgesamt sind die Umsätze im Jahr 2022 um 2% auf 11,6 Mrd. Euro gestiegen. Der Anstieg sei auf ein Plus von jeweils 4% in der Sach- und Krankenversicherung zurückzuführen, so der ...

