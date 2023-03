HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LEG Immobilien nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe erwartungsgemäß solide abgeschnitten, wobei die operative Branchenkennziffer FFO I über seiner Schätzung sowie der Unternehmensplanung liege, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme ein positiver Ausblick. Zur gestrichenen Dividende merkte Klose an, LEG habe schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 signalisiert, dass die vorherige Gewinnausschüttungsquote von 70 Prozent bei steigenden Energiekosten überdacht werden müsse. Aktuell erscheine der Anstieg zwar verkraftbar, dennoch habe LEG wegen höherer Finanzierungskosten und gesunkener Transaktionsvolumina die Dividende gestrichen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2023 / 07:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken