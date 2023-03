Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) wird weiterhin von immer wieder aufkeimenden Zinssorgen belastet, so die Börse Stuttgart.Die Vorwoche habe er mit 131,71 Prozentpunkten beendet. Nachdem bereits am Montag das vorläufige Wochenhoch auf 132,74 Punkten erreicht worden sei, sei es nach den Aussagen von FED-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinserhöhungen auf 131,45 Punkte nach unten gegangen. Bis Mittwochvormittag habe sich der Euro-Bund-Future wieder erholt und 132,41 Prozentpunkte erreicht. Am Donnerstag gehe es zu Handelsbeginn erneut nach unten auf 131,30 Punkte. ...

