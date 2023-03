Ettlingen (www.fondscheck.de) - Der RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds (ISIN DE000A0MVZQ2/ WKN A0MVZQ) der R.I. Vermögensbetreuung AG aus Ettlingen hat den Deutschen Fondspreis in der Kategorie "Mischfonds Global aktienorientiert ausgewogen" gewonnen und wurde mit dem Prädikat "herausragend" ausgezeichnet, so die R.I. Vermögensbetreuung AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...