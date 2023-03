Willkommen zum "eMobility update". Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: VW legt Batteriefabrik in Osteuropa auf Eis ++ BMW entwickelt neue Verbrenner-Plattform ++ Mini bringt zwei E-Modelle auf den Markt ++ Nio weitet Jahresverlust aus ++ Und Tesla im Februar in Deutschland vorn ++ #1 - VW legt Batteriefabrik in Osteuropa auf Eis Volkswagen hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...