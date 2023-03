Die comdirect hat gerade eine Sonderaktion "Mega-Prämie" gestartet. Die Direktbank comdirect bietet derzeit eine hohe Prämie bei einem Depotwechsel an. Unter dem Titel "Mega-Prämie" bietet die Tochter der Commerzbank bis zum 19. April 2023 Anlegern an, ihre Wertpapiere an sie zu übertragen und dafür je nach dem Volumen bis zu 1100 Euro zu kassieren. Die Staffelung sieht so aus: - 100 Euro Prämie ab einem Übertragsvolumen von 10.000 Euro- 250 Euro ...

