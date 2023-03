Köln, Deutschland, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) -Am 14. März wird Chamlion, ein Experte für digitale Zahnmedizin, auf der IDS in Deutschland vertreten sein und die weltweit erste Cloud-Plattform für dentale 3D-Druckdienste am Stand K091 in Halle 11.3 präsentieren und One-Stop-Lösungen für globale Kunden aus der Dentalindustrie bieten.Ein Besuch am Stand von Chamlion wird den Besuchern helfen, ein umfassendes Verständnis unserer Cloud-Plattform zu erlangen, die zum ersten Mal das HAAS-Modell (HAAS, Hardware as a Service) im Bereich des dentalen 3D-Drucks anwendet und alle 3D-Drucker online verbindet, um verteilte Cloud-Fabriken mit der Fähigkeit einer intelligenten Fertigung aufzubauen, wodurch die Kosten für die Endbenutzer erheblich gesenkt werden. Dentallabore können fortschrittliche und effiziente 3D-Druckdienste nutzen, ohne teure Geräte zu kaufen.Eine wichtige Plattform für Chamlion zur Kommunikation von Angesicht zu Angesicht mit Kunden. Besucher können den Service der Chamlion Cloud-Platform am Stand von Chamlion erleben. Kunden müssen nur online bestellen und die weltweit verteilten Cloud-Fabriken können im Handumdrehen Verarbeitungsaufgaben erhalten. Durch intelligentes 3D-Design, Datenverarbeitung und 3D-Druckherstellung kann der Auftrag mit hoher Effizienz, hoher Qualität und niedrigen Kosten abgeschlossen werden. Die Lieferung von zahntechnischen Halbfertigprodukten dauert nur 24 Stunden. Die aktuelle Cloud-Fabrik von Chamlion kann die Daten von mehr als 80.000 Zahnkronen und 8.000 Teilgerüsten pro Tag verarbeiten.Chamlion ist ein Innovator im digitalen Arbeitsablauf der zahnmedizinischen Verarbeitung und die Cloud-Fabrik bringt neue Geschäftsmöglichkeiten, die Dentallaboren mehr Auswahl und Komfort bieten. Neben den 3D-Druckdiensten können Dentallabore auch Design, Datenverarbeitung und Nachbearbeitung aus einer Hand wählen und so von der digitalen Revolution mit geringen Kosten profitieren. Zurzeit ist Chamlion in Ländern 27 tätig, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Italien, die Türkei, Vietnam und Dubai, und errichtet mehr als 260 Cloud-Fabriken, um Tausenden von Dentallaboren einen One-Stop-Service zu bieten.Weiterführende Links www.chamlion.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2029383/Full_Process_Digital_Cloud_Factory.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chamlion-die-weltweit-erste-cloud-plattform-fur-dentale-3d-druckdienste-ist-auf-der-ids-vertreten-301767881.htmlPressekontakt:Xiaoya Wang,xiaoya.wang@chamlion.comOriginal-Content von: Chamlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168966/5459542