Cham (ots) -Anlässlich seines 5. Geburtstags bietet CUPRA ganz in Feierlaune ein Füllhorn an Angeboten und Anlässen und lässt Kunden und Kundinnen von seinem Wiegenfest profitieren.Beim Kauf eines CUPRA Modells bis Ende April gewährt CUPRA eine Anniversary Prämie von bis zu CHF 5'000 oder einen attraktiven Anniversary Leasing Zinssatz von 2.5%.Wer den CUPRA Spirit hautnah erleben möchte, kann dies bis am 2. April 2023 im Kompetenz- und Erlebniszentrum für neue nachhaltige individuelle Mobilität der AMAG Gruppe "the square" im Circle beim Flughafen Zürich. Vom 27. März bis zum 2. April erwartet die Besucher als besonderes Highlight zudem die Schweizer Premiere des Concept Cars des urbanen Elektroautos UrbanRebel in seiner Strassenversion. Es gibt einen spannenden Ausblick auf das Serienmodell, welches 2025 auf den Markt kommen wird.Wer gerne selber aktiv wird, den erwarten dort CUPRA Miniatur-Rennwagen, mit denen auf einer Scalextric Rennbahn Runden gedreht werden können sowie das CUPRA Born E-Sports Car. Umgebaut als mobile Spielkonsole, kann im Inneren des Elektrofahrzeugs das Spiel Forza Horizon 5 mit dem UrbanRebel in seiner Sportversion gespielt werden. Gamer*innen aufgepasst: Wer die beste Rundenzeit im CUPRA Born E-Sportscar hinlegt, dem winken im Rahmen der CUPRA E-Sport Challenge attraktive Preise. Wer die schnellste Rundenzeit mit dem UrbanRebel dreht, darf im Juli das Final-Rennen der Formel E in London live miterleben und mit dem ABT CUPRA Formel E Team mitfiebern.Ein weiteres Highlight für Sportbegeisterte bietet CUPRA in Zusammenarbeit mit dem jungen Padel Tennis Start-up PADELTA. Angesiedelt in Rothenburg ist PADELTA vom 20. April 2023 bis zum 2. Juni 2023 als temporäres Pop-up in Zürich präsent. Im Puls 5 wird man dort den Padelschläger im CUPRA Ambiente schwingen können.CUPRA ein emotionale und kontemporäre Brand2018 wurde die unkonventionelle Challenger-Brand aus Barcelona aus der Wiege gehoben. Initiiert durch einige Enthusiast*innen, die den Status quo herausfordern wollten, mit dem Ziel moderne Sportlichkeit neu zu erfinden. Der Brand steht für Einzigartigkeit, Eleganz und Leistung. CUPRA Modelle entstehen aus wahrer Passion, deren Design und Philosophie sich in der Gegenwart ansiedeln ohne Blick in den Rückspiegel.Pressekontakt:Karin HuberPR-ManagerAMAG Import AGAlte Steinhauserstrasse 12 + 166360 ChamTelefon: +41 56 463 98 08E-mail: karin.huber@amag.chOriginal-Content von: CUPRA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068702/100904051