Gerade einmal vier echte Börsengänge gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Darunter das Schwergewicht Porsche. Diese geringe Zahl ist sicher auch das Resultat der sehr volatilen und eher abwärts gerichteten Entwicklung an den Kapitalmärkten. Doch es fällt auf, dass der Markt hierzulande anscheinend schon länger nicht sehr attraktiv für Börsengänge ist - insbesondere für ... The post Börsengänge: "Privatanleger spielen im Nordic Markt eine zentrale Rolle" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...