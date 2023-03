EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Die Projekte sind Teil der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten QuNET-Initiative MÜNCHEN, 9. März 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kostengünstigen und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für drei Technologieentwicklungsprojekte im Bereich der Quantenkommunikation ausgewählt wurde. Die Projekte sind Teil der zweiten Phase der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten QuNET-Initiative . Die von Mynaric durchgeführte Technologieentwicklung wird zwischen 2023 und 2025 mit einem Gesamtbetrag von bis zu 5,6 Millionen Euro gefördert. Die Arbeiten von Mynaric im Rahmen der Projekte werden gänzlich in Deutschland durchgeführt und umfassen: Entwicklung eines skalierbaren Prototyps einer optischen Bodenstation, die in der Lage ist, Quantenschlüssel von hochsicheren satellitengestützten Netzwerken im Weltraum zu empfangen

Demonstration eines optischen Kommunikationsterminals für luftgestützte Plattformen in großer Höhe, welches Quantenschlüssel über Luft-Luft- und Luft-Boden-Verbindungen austauschen kann

Erforschung kompakter optischer Technologien zur Ermöglichung der Quantenschlüssel- und Laserkommunikation für stationäre und mobile Netzwerkknoten "Mynaric hat schon immer die Grenzen der Laserkommunikationstechnologie vorangetrieben, und diese Projekte sind eine Fortsetzung dieses Weges", sagte Joachim Horwath, CTO und Gründer von Mynaric. "Die Quantenkommunikation ermöglicht ein hohes Maß an Cybersicherheit, um zukünftigen Bedrohungen der Datenintegrität und -sicherheit zu begegnen. Optische Kommunikationsterminals sind ein grundlegender Baustein, um Quantennetzwerke über große Entfernungen und in mobilen Szenarien zu realisieren." Nach der Auswahl durch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) zur Erforschung optischer Technologien für die nächste Generation optischer Inter-Satelliten-Verbindungen mit hohem Datendurchsatz sind die neuen Projektentscheidungen ein weiterer wichtiger Erfolg für Mynaric im europäischen Regierungsumfeld und unterstreichen die gefestigte Position von Mynaric als Innovationstreiber der Branche. Nach der überwältigenden Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Schaffung der europäischen Satellitenkonstellation IRIS² am 15. Februar wird der europäische Regierungsmarkt für Mynaric zunehmend an Bedeutung gewinnen. Es wird erwartet, dass die multiorbitale Konstellation aus potenziell Hunderten von Satelliten neben einer Vielzahl innovativer Technologien auch Quantenverschlüsselungsfunktionen für eine sichere Kommunikation umfassen wird. Am Aufbau des Systems, das im Jahr 2025 die ersten Dienste aufnehmen und bis 2027 die volle Betriebskapazität erreichen soll, sollen auch neue und aufstrebende europäische Raumfahrtunternehmen beteiligt werden. "Die Quantenkommunikation wird, sobald die Technologie ausgereift ist, zu einem wichtigen Eckpfeiler der sicheren Kommunikationsinfrastruktur am Boden, in der Luft und im Weltraum werden", sagte Mustafa Veziroglu, Co-CEO von Mynaric. "Mit Hilfe dieser Projekte werden wir technisches Wissen und Know-how entwickeln, um unsere Produkte mit Quantenkommunikationsfähigkeiten auszustatten, die für den zukünftigen Konnektivitätsbedarf unserer Kunden erforderlich sind." Die auf sieben Jahre angelegte QuNET-Initiative zielt darauf ab, die technologischen Grundlagen eines Quantenkommunikationsnetzes zu entwickeln, das eine hochsichere Datenübertragung zwischen Bundesbehörden ermöglicht, welche auch angesichts neuer Möglichkeiten und Prozesse, die eine ernsthafte Bedrohung für die bestehende Kommunikationsinfrastruktur darstellen, robust gegen Manipulationen und Abhörmaßnahmen ist. Im Rahmen von industriegeführten QuNET+ Projekten wird die Initiative von einer Reihe deutscher Unternehmen und Forschungseinrichtungen unterstützt, die gemeinsam Fähigkeiten für hybride Quantenkommunikationsnetze am Boden, in der Luft und im Weltraum entwickeln. Über Mynaric?? Mynaric (NASDAQ: MYNA )(FRA: M0YN ) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.?? ?? Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .?



