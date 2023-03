Die Schweizer Autohandelsgruppe AMAG installiert an 13 Standorten in der Schweiz insgesamt 52 öffentliche HPC-Punkte. Konkret kommt an jeder der 13 Locations ein Ladegerät des Typs ABB Terra 360 zum Einsatz, das mit seinen maximal 360 kW bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig bedienen kann. Die ersten dieser Schnellladestationen sind laut AMAG bereits in Oftringen (Luzernstrasse) und in Sihlbrugg (Zugerstrasse) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...