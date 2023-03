ROUNDUP 3: Deutsche Post sieht Abkühlung nach Rekordjahr - Mehr Aktienrückkäufe

BONN - Die Deutsche Post hat 2022 ein weiteres Rekordjahr hingelegt. Doch 2023 und auch die Folgejahre dürften erst einmal schwächer ausfallen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Der scheidende Vorstandschef Frank Appel dampfte sogar seine mittelfristige Geschäftsprognose ein: Ein operativer Gewinn von mehr als 8 Milliarden Euro wie 2022 ist erst für 2025 wieder in Sicht. Dank der guten Geschäfte aus dem Vorjahr hebt der Konzern allerdings die Dividende an und weitet sein Aktienrückkauf-Programm aus.

ROUNDUP 2: Postler stimmen für Streik - Verhandlungen gehen aber zunächst weiter

BONN - Bei der Deutschen Post gehen die Tarif-Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi nach einem klaren Streikvotum schon an diesem Freitag weiter. In der Urabstimmung sprachen sich zwar 85,9 Prozent der Befragten gegen das Tarifangebot der Post und für einen unbefristeten Streik aus. Dennoch will die Gewerkschaft die Verhandlungen, die sie im Februar für gescheitert erklärt hatte, wiederaufnehmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Damit komme man der Forderung der Post nach, sagte die Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am Donnerstag. "Die Arbeitgeber sind gut beraten, dieses Votum sehr ernst zu nehmen."

ROUNDUP 2: LEG setzt Dividende aus - Optimistischer für 2023 - Kurseinbruch

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG blickt nach einem guten Geschäftsjahr mit Vorsicht auf 2023. Das Ergebnisziel für das laufende Jahr erhöhte das Unternehmen. Trotz der guten Geschäftsentwicklung 2022 will der LEG-Vorstand die Dividende aber aussetzen. Angesichts der von hohen Zinsen und anhaltender Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands geprägten Lage solle so die Bilanz gestärkt werden, teilte der MDax -Konzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit.

BMW im Autogeschäft im Schlussquartal schwächer als erwartet - Mehr Dividende

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat in seinem Kerngeschäft im Schlussquartal überraschend wenig operativen Gewinn gemacht. Vor Zinsen und Steuern legte das Ergebnis im Automobilbau zwar um gut die Hälfte auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das Dax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das war aber vor allem der Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BBA zu verdanken, das im Vorjahresquartal noch nicht zum Konzern gezählt wurde. Analysten hatten sich mehr Gewinn im Tagesgeschäft erhofft. Die operative Marge lag bei 8,5 Prozent nach 7,7 Prozent vor einem Jahr. Die Aktie rutschte nach der Mitteilung fast drei Prozent ins Minus.

ROUNDUP/Bessere Liefersituation: SMA Solar versprüht Optimismus - Aktie legt zu

NIESTETAL - Der Solartechnikhersteller SMA Solar peilt dank der inzwischen wieder deutlich verbesserten Liefersituation im laufenden Jahr deutliche Zuwächse beim Umsatz und operativen Ergebnis an. Der Erlös soll auf 1,35 bis 1,5 Milliarden Euro klettern, teilte der im SDax notierte Hersteller von Wechselrichtern für Fotovoltaikanlagen am Donnerstag in Niestetal mit. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet SMA Solar einen Anstieg auf 100 bis 140 Millionen Euro. Experten hatten beim Umsatz bisher im Schnitt mit knapp 1,3 Milliarden Euro gerechnet und beim operativen Ergebnis mit rund 110 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr konnte SMA Solar bei beiden Werten wie erwartet stark zulegen. An der Börse wurde vor allem der Ausblick positiv aufgenommen.

ROUNDUP: Hugo Boss erwartet weiteres Gewinnplus - Ausblick vorsichtig

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss erwartet für das laufende Jahr einen weiteren Umsatz- und Gewinnanstieg. Jedoch zeigte sich das Management um Konzernchef Daniel Grieder mit Blick auf das unsichere wirtschaftliche Umfeld vorsichtig und geht von einer deutlichen Abschwächung des Wachstums aus. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen stark von seinem Programm zur Markenerneuerung profitiert und hohe zweistellige Zuwachsraten erzielt.

ROUNDUP: Adtran-Tochter Adva peilt 2023 höheren operativen Gewinn an

MÜNCHEN - Der Telekomausrüster Adva Optical rechnet nach einem Rückgang des operativen Ergebnisses im vergangenen Jahr mit einer Besserung. Der um Sondereffekte wie Abschreibungen oder Kosten für Übernahmeaktivitäten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll im laufenden Jahr über dem 2022er-Wert liegen. Dies geht aus dem am Donnerstag in München veröffentlichten Geschäftsbericht der im SDax notierten Tochter des US-Konzerns Adtran hervor.



Weitere Meldungen



-BMW tauscht Finanzchef aus - Mertl übernimmt von Peter -Hannover Rück erhöht nach Rekordgewinn die Dividende

-Drägerwerk will Dividende trotz Verlustes konstant halten -Siltronic hält Dividende nach Gewinnsprung stabil

-ROUNDUP: Credit Suisse stoppt Vorlage des Geschäftsberichts - Aktie sackt ab -ROUNDUP: Spotify modernisiert App mit 'Home Feed' zum Scrollen um -American Express startet neues Aktienrückkaufprogramm und erhöht Dividende -US-Kryptobank Silvergate beschließt freiwillige Abwicklung -ROUNDUP: Stahlhändler Klöckner erwartet weiteren Gewinnrückgang -ROUNDUP: Nordex mit hohem operativen Verlust - Erholung konjunkturabhängig -ROUNDUP: Lauterbach will E-Patientenakte und E-Rezept beschleunigen -ROUNDUP: Landesbank Helaba: 'Sehr zuversichtlich für 2023' -ROUNDUP: Störung bei Tiktok verhindert Abspielen von Videos -ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank will Gewinn bis 2026 deutlich steigern -Lufthansa droht im Streit um Beihilfen für Flughafen-Hahn Niederlage -ROUNDUP: Klimawende im Heizungskeller - Handwerk gegen strikte Verbote -Taiwan erlaubt mehr Direktflüge aus China

-ROUNDUP 2/'Ein Vertrauensbruch': Frust bei EU-Partnern über Verbrenner-Blockade -Flugbegleiter-Gewerkschaft will Inflationsausgleich bei Lufthansa -Hoteliers und Gastronomen werden optimistischer

-Klimastiftung MV: Ausschuss will Entscheidung für Pipelinebau prüfen -Deutsche Bahn und EVG vereinbaren Treffen am Dienstag -UN-Drogenkontrollrat warnt Deutschland vor Cannabis-Legalisierung -Bericht: Galeria-Gläubiger sollen auf Milliardenbetrag verzichten -Talanx und Hannover Rück: Türkei-Beben kostet uns dreistellige Millionensumme -Siltronic: Bei Nachfrageeinbruch verzögerter Fabrikhochlauf in Singapur möglich -Güterumschlag in deutschen Seehäfen 2022 gesunken°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005103006, DE0005190003, DE0005552004, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000A0DJ6J9, DE000A1PHFF7, DE000LEG1110, US00486H1059