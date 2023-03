Seit Monaten kennt die Siemens-Aktie nur den Weg nach oben. Auch im schwachen Marktumfeld am Donnerstag zählt der Industriekonzern zu den wenigen Gewinnern im DAX. Neuen Schwung liefert eine Studie von Jefferies, in der Siemens als Favorit in der Investitionsgüterbranche bezeichnet wird.Siemens profitiere besonders stark von den langfristigen Trends wie Deglobalisierung, Dekarbonisierung und dem Infrastrukturausbau, so Analyst Simon Toennessen. Zum einen werde das Gewinnpotenzial des Konzerns unterschätzt, ...

