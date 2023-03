DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: 6,00%-Real Equity GmbH-Anleihe 19/24 wird als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta/09.03.2023/15:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 6,00 %-Anleihe der Real Equity GmbH mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2YN1S) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update) - Die "6,00%-Real Equity GmbH-Anleihe 19/24" WEITERLESEN ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-600-real-equity-gmbh-anleihe-19-24-wird-als-durchschnittlich-attraktiv-3-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

