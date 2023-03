GFT Technologies war schon 2022 auf Rekordkurs und bleibt das auch in 2023. Die Nachfrage nach Digitalisierungslösungen von Banken bleibt ungebrochen. Immer mehr Institute setzen dabei auf Kernbankensysteme der neuesten Generation, die in der Cloud ausgeführt werden. GFT liefert die Lösung. Dennoch gab es gestern den Rücksetzer.Mit den 2022er-Zahlen wurden die Konsensschätzungen exakt getroffen. 29 % + beim Umsatz, zwei Drittel Plus beim Vorsteuergewinn. Für 2023 rechnet der CEO mit 16 % Umsatzzuwachs und 9 % Zuwachs beim Vorsteuergewinn. Angesichts der jüngsten Übernahme von Targens (ca. 44 Mio. € Umsatz bei 10 % operativer Marge) vor wenigen Tagen hatten Analysten hier zum Teil etwas mehr erwartet. Knapp 2 € Gewinn je Aktie nach ca. 1,75 € 2022 sollten machbar sein. Macht KGV 19 für ein schuldenfreies Unternehmen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 10! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 10 u. a.:++ Die Märkte müssen sich auf eine neue Inflationsgröße einstellen++ China wird der neue Wachstumsträger für die Weltwirtschaft++ Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum steigt vorsichtig, aber erkennbar++ PUMA - Popstar Rihanna soll es bringen++ Zwei Konkurrenten von WIRECARD werden eine neue Wette++ Die Wall Street hat die Bilanzsaison beendet++ Wie weit reicht der Take-off der Flugtechnik?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info