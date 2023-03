Folgendes Bezugsrecht hat am 10.03.2023 den letzten Handelstag: The following subscription right will have its last trading day on 10.03.2023:

ISIN Mnemonic Longname

DE000A32VN42 B5A0 Bauer AG BZR

Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden. Please note that all open orders will be deleted today, after the post trading period.

Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 009/2023, abrufbar auf www.xetra.com.

For further details please check circular 009/2023, available on www.xetra.com.

