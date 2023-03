In Berlin vermietet AOC Die Stadtentwickler Büros an Eigensonne. Dies ist eine Tochter von EWE. Eigensonne übernimmt im Bürohaus "Uhland 187" nahe am Kurfürstendamm insgesamt 3.120 Quadratmeter Bürofläche. Der Einzug erfolgt im Spätsommer 2023. Der Mietvertrag läuft über fünf Jahre. Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt. Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...