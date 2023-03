Hamburg (www.anleihencheck.de) - Normalerweise ist es ja so: Je länger ein Investor oder eine Investorin Geld anlegt, desto höher ist die zu erwartende Rendite, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Derzeit sei es genau umgekehrt. Wenn man für zwei Jahre Geld in US-Treasuries anlege, erhalte man eine Rendite von über 5%, wenn man das Geld hingegen in Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren anlege, erhalte man etwa einen Prozentpunkt weniger. Diese sogenannte Inversion der Zinsstruktur sei bereits seit der ersten Jahreshälfte 2022 zu beobachten und habe sich in den vergangenen Tagen noch verschärft. Grund dafür seien Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell gewesen, der möglicherweise erneut größere Zinsschritte durchführen möchte, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das aber könnte dann doch noch eine Rezession auslösen, würden viele Anleger glauben und deswegen verstärkt langfristige Anleihen kaufen, um sich die vergleichsweise hohen Zinsen zu sichern. Denn im Fall einer Rezession würden auch die kurzfristigen Renditen wieder sinken und wo solle man dann in zwei Jahren sein Geld anlegen? (Wochenbarometer vom 09.03.2023) (09.03.2023/alc/a/a) ...

