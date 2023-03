An den US-Börsen dürfte für die Bullen am Donnerstag nicht allzu viel zu holen sein. Für den Handelsbeginn wird nur wenig Bewegung erwartet. Vorbörslich veröffentlichte wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt fielen etwas schwächer aus als erwartet. Doch im Brennpunkt des Interesses steht bereits der offizielle Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht wird. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor Handelsbeginn im Plus bei 32.820 Punkten. Brenzlig wird es für ihn in der Zone um 32.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...