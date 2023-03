EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

DATAGROUP erhöht Dividende auf 1,10 EUR

Pliezhausen, 09. März 2023. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung am Unternehmenssitz bei Stuttgart abgehalten. Die Aktionär*innen stimmten für die Erhöhung der Dividende auf 1,10 EUR. Damit profitieren die Aktionär*innen von dem Rekordergebnis des Geschäftsjahres 2021/2022. In seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand erneut Wachstum: Der Umsatz soll auf 520 - 540 Mio. EUR ansteigen, das EBITDA auf 76 - 80 Mio. EUR, das EBIT auf 45 - 48 Mio. EUR. Nach zwei Jahren mit virtuellen Hauptversammlungen begrüßte die DATAGROUP SE heute 130 Aktionär*innen am Firmensitz in Pliezhausen. Damit waren 73,9 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt, darunter der Ausschüttung einer Dividende von 1,10 EUR je Aktie (im Vorjahr 1,00 EUR) aus dem Bilanzgewinn. Dies entspricht etwa 41,5 % des Periodenüberschusses des Geschäftsjahres 2021/2022 und liegt damit in der gewohnten Bandbreite der Dividendenpolitik von DATAGROUP. "Im Geschäftsjahr 2021/2022 konnte DATAGROUP erneut Rekorde brechen. An dieser starken Entwicklung möchten wir auch unsere Aktionär*innen beteiligen", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. "IT ist - über alle Branchen hinweg - das Fundament für den Unternehmenserfolg. Unser gutes Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr und zahlreiche Auszeichnungen zeigen, dass Kunden auf uns als zuverlässigen IT-Partner setzen. Wir sind hervorragend aufgestellt, um auch in Zukunft von Wachstumschancen zu profitieren." Dieser zuversichtliche Ausblick spiegelt sich auch in der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 wider, die der Vorstand traditionell auf der Hauptversammlung vorstellte. Der DATAGROUP-Vorstand erwartet einen Anstieg des Umsatzes auf 520 - 540 Mio. EUR. Das EBITDA soll auf 76 - 80 Mio. EUR ansteigen, das EBIT auf 45 - 48 Mio. EUR. Die Tagesordnung beinhaltete auch die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023, das dem Unternehmen mit Zustimmung des Aufsichtsrats erlaubt, das Grundkapital bis zum 08. März 2028 einmalig oder mehrfach um die Ausgabe von insgesamt bis zu 4.174.500 neuen Aktien zu erhöhen. Ebenfalls zugestimmt wurde dem Beschlussvorschlag zur Satzungsänderung, die in Zukunft durch die Möglichkeit, virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen, dem Unternehmen größtmögliche Flexibilität bietet. Darüber hinaus stimmte die Hauptversammlung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe dieser, der Schaffung des Bedingten Kapitals 2023 und den entsprechenden Satzungsänderungen sowie der erneuten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu.

DATAGROUP veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht Auf der Hauptversammlung stellte der Vorstand den Aktionär*innen auch den Nachhaltigkeitsbericht 2023 vor. Der aktualisierte Bericht bündelt Informationen zu den Maßnahmen des Unternehmens in den Bereichen Governance, Umwelt sowie soziales Engagement und Menschen bei DATAGROUP. "Partnerschaftliche Zusammenarbeit leben wir nicht nur mit unseren Kunden, sondern auch in den Regionen, in denen wir aktiv sind, sowie mit unseren Mitarbeiter*innen", erklärt Dr. Sabine Laukemann, Vorständin Personal, Strategie und Organisation. "Diese Werte spiegeln sich auch in unserem Bericht wider. Gerade in den Bereichen Mitarbeitergewinnung und -entwicklung investieren wir viel, denn unsere Expert*innen auf allen Ebenen bilden die Grundlage unseres Erfolgs."

Positive Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr "Mit einer halben Milliarde Umsatz haben wir im Geschäftsjahr 2021/2022 einen neuen Rekord gebrochen", so Oliver Thome, Vorstand Finanzen, Investor Relations und M&A. "Diesen Rekord möchten wir dieses Geschäftsjahr erneut einstellen und sind dafür auf einem erfolgreichen Weg. Wir sind sehr gut in das Geschäftsjahr gestartet und zuversichtlich, dass es sich analog zur Guidance weiterentwickelt."

Weitere Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen sowie die Rede des Vorstands sind unter www.datagroup.de/hauptversammlung abrufbar.

Finanzkalender 03.-04.05.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München 15.-17.05.2023 Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main 23.05.2023 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen 23.-24.05.2023 Berenberg European Conference, Manhattan 31.05.-01.06.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main 24.08.2023 Veröffentlichung der Q3-Zahlen 13.09.2023 Zürcher Kapitalmarktkonferenz, Zürich

Kontakt Claudia Erning

Investor Relations

T +49 7127 970-015

claudia.erning@datagroup.de Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.



