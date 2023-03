DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Fokus auf US-Arbeitsmarkt gerichtet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus ist die Wall Street am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,2 Prozent auf 32.943 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um jeweils 0,3 Prozent nach oben. Die Bereitschaft der US-Notenbank zu stärkeren Zinsanhebungen, wie von Fed-Chairman Jerome Powell in dieser Woche bekräftigt, sorgt weiter für Zurückhaltung bei den Investoren. Zumal ganz besonders auf die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt hingewiesen wurde. Daher sind die Blicke bereits auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag gerichtet.

Kein einheitliches Bild liefern die im Vorfeld veröffentlichten Daten. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche stieg deren Zahl auf saisonbereinigter Basis um 21.000 auf 211.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 195.000 vorhergesagt.

Die am Mittwoch veröffentlichten Daten zur Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft waren im Februar dagegen stärker ausgefallen als erwartet, wie Automatic Data Processing Inc (ADP) vermeldete. Dies deutet auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt in den USA hin. Für den offiziellen Bericht am Freitag wird mit einer Zunahme bei den Stellen um 225.000 gerechnet nach 517.000 im Januar.

"Während Powell die Dinge am Mittwoch ein wenig abschwächte, indem er sagte, dass noch nichts entschieden sei, ist die klare Botschaft, dass zukünftige Zinsentscheidungen von den Daten abhängen werden, und im Moment scheinen diese eher für eine Zinserhöhung um 50 als um 25 Basispunkte im März zu sprechen", sagt Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Dollar etwas leichter - Ölpreise stabilisiert

Mit moderaten Abgaben zeigt sich der Dollar. Der Dollar-Index büßt 0,3 Prozent ein. Der Dollar-Index bleibe nahe einem 14-Wochen-Hoch, nachdem Fed-Chairman Jerome Powell weitere Zinserhöhungen angekündigt habe, so die Analysten von Unicredit Research. Aber er habe sich vorerst stabilisiert, da die Marktteilnehmer die wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag abwarten würden.

Die Ölpreise zeigen sich nach den jüngsten kräftigen Abgaben leicht erholt. Die Preise für Brent und WTI steigen um bis zu 1,0 Prozent. Die Befürchtungen in Bezug auf die wirtschaftlichen Auswirkungen steigender Zinssätze würden einen überraschenden Rückgang der US-Rohöllagerbestände und Hoffnungen auf die chinesische Nachfrage in den Hintergrund drängen, heißt es.

Die Renditen am Anleihemarkt geben mit den wöchentlichen Erstanträgen nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere verliert 2,4 Basispunkte auf 3,97 Prozent, nachdem sie vor den Daten noch über 4,00 Prozent gelegen hatte. Die Daten deuten darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt aufgrund der höheren Zinssätze etwas abschwächt, heißt es. Nun werde auf den offziellen Arbeitsmarktbericht gewartet.

Uber Technologies leicht im Plus - Silvergate Capital brechen ein

Bei den Einzelwerten geht es für Uber Technologies um 0,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen soll laut einem Bericht erwägen, die schwächelnde Tochter Uber Freight als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abzuspalten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte sich dabei auf nicht genannte Quellen berufen, nachdem zuvor in der Woche Uber-CEO Dara Khosrowshahi gesagt hatte, dass die Frachtsparte negativ tangiert werde von substanzieller Schwäche auf dem Fracht- und Reedereimarkt.

Dagegen knicken Silvergate Capital um knapp 40 Prozent ein, nachdem die im Geschäft mit Kryptowährungen tätige Bank mitgeteilt hatte, den Geschäftsbetrieb einzustellen als Reaktion auf einen Run auf die Kundeneinlagen. Die Holdinggesellschaft Silvergate Capital teilte mit, dass der Liquidationsplan die vollständige Rückzahlung aller Einlagen vorsehe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.943,12 +0,4% 144,72 -0,6% S&P-500 4.005,29 +0,3% 13,28 +4,3% Nasdaq-Comp. 11.607,10 +0,3% 31,09 +10,9% Nasdaq-100 12.263,34 +0,4% 48,00 +12,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 -9,3 5,07 55,3 5 Jahre 4,28 -7,4 4,35 28,0 7 Jahre 4,15 -4,8 4,20 18,1 10 Jahre 3,97 -2,4 3,99 8,6 30 Jahre 3,89 -0,3 3,89 -7,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi, 17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,0576 +0,3% 1,0552 1,0560 -1,2% EUR/JPY 144,13 -0,4% 144,16 144,46 +2,7% EUR/CHF 0,9912 -0,1% 0,9918 0,9924 +0,1% EUR/GBP 0,8879 -0,3% 0,8898 0,8917 +0,3% USD/JPY 136,29 -0,7% 136,65 136,81 +3,9% GBP/USD 1,1914 +0,6% 1,1860 1,1843 -1,5% USD/CNH (Offshore) 6,9700 +0,0% 6,9797 6,9569 +0,6% Bitcoin BTC/USD 21.766,15 -0,2% 21.703,20 22.187,32 +31,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,45 76,66 +1,0% +0,79 -3,8% Brent/ICE 83,46 82,66 +1,0% +0,80 -2,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,60 42,34 -1,7% -0,74 -45,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.829,18 1.814,00 +0,8% +15,18 +0,3% Silber (Spot) 20,22 20,08 +0,7% +0,15 -15,6% Platin (Spot) 957,98 940,95 +1,8% +17,03 -10,3% Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,3% +0,01 +6,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

