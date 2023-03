Der Autobauer BMW -1,15% hat in seinem Kerngeschäft im Schlussquartal überraschend wenig operativen Gewinn gemacht. Trotzdem soll die Dividende deutlich steigen, wie der Münchner DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Dennoch geht es für die Papiere des bayrischen Automobilherstellers am Nachmittag deutlich nach unten. Vor Zinsen und Steuern legte das Ergebnis im Automobilbau zwar um gut die Hälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...