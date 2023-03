Die US-Industrieikone General Electric legt am Donnerstag deutlich zu. Dank starker Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung steigt die Aktie mit einem Plus von acht Prozent auf den höchsten Stand seit April 2022. Nach dem jüngsten Kaufsignal hellt sich das Chartbild damit weiter auf.GE hat seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 am Donnerstag bekräftigt. Der Konzern rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich, einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,60 bis ...

