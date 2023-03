Nach den herben Verlusten von Dienstag kann sich der Goldpreis heute im frühen US-handel erholen. Der Goldpreis legt aktuell rund 16 Dollar zu. Auch Silber und Minen-Indices liegen im Plus. Ist Gold also auf einem guten Weg, die Verluste von Dienstag wieder wettzumachen? Anleger sollten aber noch nicht zu euphorisch werden.So schön die Gewinne bei Gold heute sind, so sind doch einige Faktoren, die noch etwas zur Vorsicht mahnen. Silber legt "nur" knapp ein Prozent zu. Wir sehen häufig an markanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...