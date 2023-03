Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3ZKKA54 Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt das Megatrend-Depot von Dr. Dennis Riedl kennenlernen! Der DAX hat sich als äußerst robust bewiesen in den vergangenen Wochen, obwohl der Gegenwind von fundamentaler Seite zugenommen hat - sei es durch starke Arbeitsmarktdaten oder hawkische Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Trotz der starken Performance tat sich der deutsche Leitindex jedoch schwerer, je näher er an seine alten Höchststände herankommt. Und so hat sich auch der Optimismus vieler Privatanleger zuletzt wieder etwas gedämpft, erklärt Börsenpsychologe Joachim Goldberg, der den Sentiment-Index der Börse Frankfurt herausgibt. Angesichts der fundamentalen "Begleitmusik" sei es derzeit schwierig für Anleger, "mit vollem Herzen bullisch zu werden", so Goldberg. Wie er die Aussichten für die kommenden Wochen sieht, erklärt Goldberg im Video!