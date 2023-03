J.P. Morgan Asset Management hat sich auch in diesem Jahr als Fondsgesellschaft mit der höchsten Service-Qualität in Deutschland behaupten können: Bereits zum neunten Mal in Folge erreicht die Gesellschaft den Spitzenplatz. Seit 2007, also inzwischen beeindruckende 17 Jahre, steht J.P. Morgan Asset Management kontinuierlich für herausragenden Service auf dem Siegerpodest. Der DEUTSCHE FONDSPREIS in der Kategorie "Service" wird den drei Fondsgesellschaften, Maklerpools und Sachwertinvestment-Anbietern mit der besten Service-Qualität verliehen. Als Basis für die Auswertung diente eine Leser-Befragung von FONDS professionell. ...

