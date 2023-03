Michael Patzelt leitet seit 01. März 2023 den Vertrieb in der DACH-Region bei Moventum S.C.A. "Unser Dank geht an Swen Köster, der den Moventum-Vertrieb in Deutschland mehr als 20 Jahre lang verantwortet hat und sich ab April neuen Aufgaben zuwenden wird", sagt Andreas Pál, Senior Vice President & Head of Sales bei Moventum S.C.A. "Gleichzeitig begrüßen wir Michael Patzelt ganz herzlich im Team und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Position." Michael Patzelt kommt von der Fondsdepot Bank, wo ...

