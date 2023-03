Laut einer repräsentativen Umfrage fühlt sich ein Großteil der Berufseinsteiger nicht fit für die digitale Arbeitswelt. Zudem mangle es in den Schulen an digitaler Ausstattung. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest Dimap im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland hervorgeht, ist die Vorbereitung junger Menschen auf die digitale Arbeitswelt unzureichend. Demnach fühlen sich knapp 70 Prozent aller jungen Berufseinsteiger nicht fit für die digitale Arbeitswelt - über die Hälfte aller Schüler bemängelt zudem die digitale Ausstattung an Schulen. Für die Erhebung wurden 2.069 Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...