Es zeichnet sich eine Koalition der Außenbezirke, in denen die CDU am 12. Februar obsiegte, gegen die hippe Mitte der Stadt ab. Es ist denn auch kein Zufall, dass Wegner aus Spandau kommt, einem Stadtteil, der sich selbst gar nicht als Teil Berlins begreift, und Giffey aus Frankfurt an der Oder.



Ob die Koalition am Ende von Erfolg gekrönt sein wird, ist offen. Giffey muss die Widerstände in der SPD überwinden. Danach muss Wegner jene Gräben zuschütten, die seine Partei im Wahlkampf aufgerissen hat. Und schließlich müssen die beiden eine Metropole so regieren, dass mehr Leute zufrieden sind als vor der Wahl. Ein Pappenstiel wird das nicht.



