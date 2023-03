Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, die USA haben in ihrem Bemühen, Russland für die Invasion in der Ukraine zu bestrafen, das aggressivste Sanktionsregime aller Zeiten eingeführt. Die erste Runde der Finanzsanktionen umfasste offensichtliche Angriffe wie das Einfrieren der US-Konten russischer Banken und Oligarchen. In der zweiten Runde wurde der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...