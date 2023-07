Erfurt (ots) -Was macht man, wenn der beste Onkel der Welt keine Zeit für einen hat, weil dessen neuer Freund plötzlich vor der Tür steht? Für Ella ist die Sache klar: Der Freund muss vergrault werden. Ob das gelingen kann, zeigt die Premiere des schwedisch-norwegischen Kinderfilms "Mini-Zlatan und der liebste Onkel der Welt" (ARD/WDR) am 21. Juli 2023 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.Die achtjährige Ella ist ein großer Fan des Fußballspielers Zlatan Ibrahimovic. Nur eine Person kommt an ihr Idol heran: ihr Onkel Tommy. Entsprechend groß ist ihre Vorfreude, mit ihm Zeit zu verbringen. Aber dann hat er plötzlich nur noch Augen für seinen neuen Freund aus Holland, der auf einmal vor der Tür steht. Ella schmiedet einen Plan, um ihn loszuwerden. Doch nichts kann ihn vertreiben. Fast zu spät merkt sie, dass sie mit ihren Streichen ihre Freundschaft mit Tommy aufs Spiel setzt. Mit viel Situationskomik erzählt der turbulente Film die Geschichte eines Kindes, das erst allmählich versteht, dass es nicht der Mittelpunkt der Welt ist und was Freundschaft wirklich bedeutet. Die schwedisch-norwegische Komödie entstand unter der Regie von Christian Lo und ist eine Produktion von Filmbin, Snowcloud Films AB und Viking Film. Für den WDR sind Pascal Dombrowicz und Jens Opatz verantwortlich."Mini-Zlatan und der liebste Onkel der Welt" feiert am 21. Juli 2023 bei LOLLYWOOD um 19:30 Uhr Premiere und steht mit der Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit. Untertitel sind auf allen Plattformen verfügbar.Das gesamte KiKA-Sommerferienprogramm (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2023/sommerferienprogramm-100.html) sowie weitere Informationen, Bilder und eine Film-Preview finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5560214