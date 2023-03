Der Chemie-Riese aus dem DAX konnte Anleger in den vergangenen Quartalen vor allem mit seiner Dividenden-Rendite überzeugen. Die Kursentwicklung der BASF-Aktie machte hingegen weniger Freude. Unterdessen hat das Unternehmen diese Woche die Stärkung eines Geschäftsbereichs durch mehrere neue Anlagen angekündigt.Das Geschäft mit Riech- und Geschmacksstoffen soll mit neuen Anlagen an Produktionsstandorten in China und Deutschland ausgebaut werden, teile BASF am Dienstag mit. Demnach wird Ludwigshafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...