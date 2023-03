Unentschlossenheit ist heute an den Märkten zu spüren. Der DAX startet zunächst stabil in die zweite Wochenhälfte. Dann allerdings kommt Unsicherheit auf, vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Das ist auch an der Wall Street zu spüren. Fallen die Daten besser aus als erwartet, könnte das den Kurs der Fed die Zinsen weiter zu steigern, bekräftigen. Von Unternehmensseite punkten SMA Solar und die Deutsche Post nach Vorlage der Zahlen. Die Daten der Hannover Rück sorgen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...